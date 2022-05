Albine CASSAGNOLE

Responsable dopérations daménagement et de construction en maîtrise douvrage directe depuis plus de 10 ans, jai exercé ma profession au sein de moyennes et grandes collectivités territoriales, d'une Société Publique Locale et dernièrement d'une Société dEconomie Mixte de construction.

A ces postes, jai eu lopportunité de piloter de nombreuses opérations daménagement et de construction de différentes natures, à de multiples échelles et sur des territoires variés.



Ces expériences mont permis de mettre en application mes compétences tant dans le montage que dans le suivi de projet et de développer mon expertise dans les domaines de limmobilier, la construction, laménagement, lurbanisme, la planification mais également dans la gestion des marchés publics et la communication.



Aujourdhui, je saisis chaque projet comme loccasion de perfectionner et dapprofondir mes connaissances afin de toujours demeurer dans une réflexion innovante et efficace du management de projet.



Mes compétences :

Droit de lurbanisme et droit de la construction

Montage opérationnel aménagement et construction

Prospective et politique foncière

Outils de planification

Etudes préalables (impacts, archéo, Loi sur eau)

Marchés et procédures de recrutement

Animation comités, réunions et ateliers

Construction et requalification déquipements

Requalification despaces publics

Restructuration et revalorisation espaces publics

Conception et aménagement de nouveaux quartiers

Suivi de chantier

Encadrement bureaux d'étude et maitrises d'oeuvre

Pré-programmes, programmes, études de faisabilité

Communication et promotion des projets urbains

Développement durable