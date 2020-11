Alessandra LEULLIER

16 années d'expérience en qualité d'Assistante dans différents domaines d'activités, je me suis spécialisée dans l'Assistanat de Direction pour accompagner et soutenir efficacement vos équipes dans la réalisation des objectifs de votre entreprise.



Rencontrons-nous afin déchanger sur la nature des missions que vous souhaiteriez confier à votre future Assistante.



Savoir-être :



Adaptabilité :

Excellente capacité dadaptation et dintégration au sein dune équipe.

Autonomie, sens du contact, rigueur et discrétion.



Anticipation :

Réactivité, efficacité et prise dinitiatives.



Coordination :

Suivi de projets, travail en équipe, événements et logistique.