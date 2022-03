Alex ABELLO

Après un an de classe préparatoire et une licence de Physique-Chimie, je suis étudiant en 1ère année de master Analyse et Contrôle à l'Université Claude Bernard Lyon 1.

Je réalise dans ce cadre un stage de 2 mois à l'Institut des Sciences Analytique de Villeurbanne, sur la caractérisation du détecteur NGD (Nano-Gravimetric Detector) pour la chromatographie en phase gazeuse à haute pression.

Je suis actuellement à la recherche d'une alternance pour ma deuxième année de master (2022/2023).