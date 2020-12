Je suis Alex Tanfo : ingénieur de conception en génie civil et environnement. J'envisage faire un spécialisation en structure ; je suis aussi millenium business developper



Mes compétences :

-Calcul des structures en bambou pour un certains niveau de construction dans notre environnement;

-Calcul des structures béton,bois et acier;

-preparation des dossiers d'appel d'offre( sous- details des prix unitaires, bordoreau des prix unitaires ,etc.);

-manager relationnel, gestion des projets;

Bon mathématicien et physiciens;

-etc.