Alexandra DUBOIS

L'écoute, le dynamisme, la motivation, la capacité d'adaptation, le savoir être sont des qualités indispensables aujourd'hui pour s'adapter et proposer le(s) meilleur(s) produit(s)/service(s) à ses prospects et clients.



MON OBJECTIF : Vous aider à développer vos parts de marché sur le secteur confié, en étant à l'écoute de vos prospects, clients afin de répondre au mieux à leurs attentes. Je suis force de propositions au-delà du domaine commercial, afin de vous aider à améliorer votre offre.



+ de 15 ans d'expérience dans le domaine commerciale essentiellement, en B to B (secteur d'activité BTP, agroalimentaire).





EXPERTISE :

- Prospection téléphonique

- Propositions tarifaires

- Suivi de portefeuille

- Négociation

- Vente

- Excellente capacité relationnelle

- Elaboration dun cahier des charges pour la création de sites web

- Accompagnement/formation auprès de collaborateurs à de nouveaux logiciels internes



SECTEURS D'ACTIVITE :

- BTP

- Agroalimentaire

- Immobilier

- Grande distribution

- Textile

- Collectivités





Au-delà de mes expériences professionnelles, je suis une personne curieuse et m'intéresse à beaucoup de domaines, et cherche toujours à apprendre, à comprendre.



Je voyage dès que jen ai loccasion, et immortalise ces instants précieux.



Ainsi membre d'un club photo depuis 2006, j'ai appris à utiliser des logiciels tel que photoshop, lightroom. J'ai participé, plusieurs fois, à la promotion du salon photographique de Fronton que nous organisons depuis 2009. Et actuellement j'aide à la refonte du site Internet du club.



J'apporte régulièrement, sur mon temps libre, mon aide à des entrepreneurs dans leur stratégie de communication. En les conseillant, ou en réalisant leurs outils de communication (flyers, cartes de visites, banderoles, site internet, photographies..).



Jai été élu (2014-2020) en tant que déléguée à la communication à la mairie de Villemur sur tarn. J'étais également membre de la commission tourisme au sein de la communauté de commune Val d'Aïgo.







#commercial #formation #conseil