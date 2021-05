Alexandra FINET

J'enchaine les contrats long depuis 7 ans (CDD et intérim) sans difficultés, mais je souhaite pouvoir me fixer plus durablement de sorte à pouvoir être impliqué à 100% dans l'aventure d'une entreprise.



Je veux partager mes connaissances et m’investir dans une organisation dynamique, évoluer dans un milieu de travail stimulant ou je peux faire une différence et mettre mes compétences au service de cette organisation.



De nature dynamique et volontaire sachant être à l'écoute, curieuse et discrète je dispose d'une bonne capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Paie

Suivi médical

Gestion du personnel

Déclaration sociales

Déclaration d'embauche

Cegid

Entrée/sortie du personnel

Facturation

Techniques de vente

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion planning

Gestion de la relation client

Microsoft Word

Microsoft Excel

SAP

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique