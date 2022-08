Alexandra JUDIC

Disponible, j'ai validé le master 1 en réalisant un stage de 4 mois auprès d'un chargé en organisation au sein d'une collectivité Territoriale,. J'ai réalisé l'étude préalable à la dématérialisation des systèmes de relevés de présence. (cartographie des processus, diagnostic et préconisation, restitutions). Cette étude sert de support de travail pour la rédaction d'un cahier des charges et de la conduite du changement. Cette expérience significative, me confirme mon souhait poursuivre dans ce domaine de l'organisation et la conduite de changement.

J'ai débuté les cours du Master 2 à raison d'une semaine par mois durant 1 an à compter de novembre 2019.

=> Je recherche un stage ou une alternance en lien avec le Master 2 Organisation et Conduite du Changement, à raison de 3 semaines par mois à compter de décembre 2019/janvier 2020.

Je peux travailler dans toutes les entreprises, tous les domaines.

La mission peut être l’analyse d’un existant jusqu’à la mise en œuvre et au déploiement de solutions validées par les instances de direction. Celle-ci peut être de participer à des recrutements, évaluer du personnel, recenser le besoin de formation.

Missions possible variées :

* détecter les potentialités non exploitées analyser les processus et élaborer une nouvelle organisation

*optimiser les relations et fonctionnement de chaque service pour améliorer l’efficacité globale de l’entreprise

*accompagne la mise en place d’une démarche projet,

* accompagner l’évolution d’un système d’information.

A l’issue de la formation les compétences clés acquises seront de :

Intégrer les contraintes et enjeux d’une organisation en situation de changement,

Piloter une démarche globale d’organisation en tenant compte des spécificités du contexte,

Mettre en œuvre des méthodes et outils de management de projet

Accompagner les acteurs de l’organisation dans leur appropriation du changement en intégrant les risques liés à cette situation.



= > COMPÉTENCES CLÉS visés :

* intégrer les contraintes et les enjeux d'une organisation en situation de changement

* piloter une démarche globale d'organisation en tenant compte des spécificités du contexte

* mettre en oeuvre des méthodes et outils de management de projet

*accompagner les acteurs de l'organisation dans leur appropriation du changement en intégrant les risques liés à cette situation



Prête à relever un nouveau challenge je suis à votre disposition pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Esprit d'initiative et du travail en équipe

Réactivité détermination

Rigueur dans le travail

Microsoft Word

Microsoft Excel

Force de proposition

Autonomie

Diagnostic

Adaptabilité

Microsoft PowerPoint

Analyse

Gestion de projet