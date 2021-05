Alexandra PAZDZIOR

Travaillant dans le secteur de l’animation depuis une dizaine d’années, j’ai eu l’occasion d’être en contact avec différents publics sur le terrain.



Comme directrice et/ou formatrice BAFA, coordinatrice enfance – jeunesse en ALSH et responsable de secteur.

Forte de ces expériences, j’ai pu mettre plusieurs projets en place en voici quelques-uns :



Accompagnée un groupe de jeunes de 17-20 ans dans la mise en place d’un concert qui servait de tremplins aux groupes locaux.

Mettre en place des chantiers loisirs avec des jeunes de quartiers de 13-17 ans.

Développer des partenariats avec les associations locales sportives et culturelles afin de proposer des séjours découvertes aux jeunes. 9- 14 ans.



Souhaitant me professionnaliser afin d’évoluer et relever de nouveaux challenges, j’entreprends une démarche de VAE sur un DEJEPS.



Passionnée par mon métier, je ne me vois pas travailler dans un autre domaine d’activité, j’aime élaborer, accompagner, encadrer, conseiller et sensibiliser les publics avec lesquels je travaille



Mes compétences :

Encadrements des publics spécifiques 3- 17 ans

Direction de structure

Organiser des interventions socio-éducative

Informatique

Coordination de projets

Souriante & motivée

Accompagnement de projet

Encadrer, Manager, Motiver