Alexandra PRUSHANKIN

Après 10 années dans le domaine du tourisme à organiser des voyages de groupes ainsi que des séminaires, je me suis lancée le défi d'intégrer la grande famille du milieu médical.



D'abord employée comme secrétaire dans une maison de santé pluridisciplinaire d'une douzaine de professionnels, j'ai participé activement à sa "mise en route" et, ainsi, 3 ans plus tard, en suis devenue la "cadre de coordination".



Cela fait maintenant 15 ans que je m'investis pleinement dans le développement de cette structure innovante, gérant aujourd'hui les 4 sociétés qui composent cette association de 25 professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers, kinés, ...) et sa petite dizaine de salariés.

Mon poste englobe la gestion administrative, comptable, financière, juridique, informatique, organisationnelle, ainsi que la gestion du personnel.



Animant également les réunions en interne et intervenant parfois lors de séminaires sur le thème des maisons de santé, ce poste très transversal m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences et m'a également apporté un véritable épanouissement personnel.



Mes compétences :

Coordination

Comptabilité BNC

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Prise de parole

Management