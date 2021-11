Alexandra RENIER

** JE ME CHARGE DE METTRE EN PLACE, DEVELOPPER, COORDONNER ET FAIRE ABOUTIR VOS PROJETS DE PROMOTION INTERNE ET/OU EXTERNE, VOS EVENEMENTS PONCTUELS ET/OU RECURRENTS EN TOUTE NEUTRALITE ET SOUS CHARTE DE CONFIDENTIALITE.



* JINTERVIENS AU CŒUR DE PLUSIEURS SECTEURS : MEDICAL, EDITORIAL, CULTUREL, ASSOCIATIF, POLITIQUE.

* ORGANISATION, PATIENCE, CREATIVITE, REACTIVITE ET PUGNACITE ME CARACTERISENT.

____________________________________________________________________________



* Durant près de 20 ans, jai eu la chance daccompagner 1 oncologue de renommée internationale basé sur le cancéropole de Villejuif (94). Homme daction, dévoué à ses patients, initialement scientifique, ses nombreuses activités variaient entre consultations, enseignement, rédaction douvrages, séminaires & colloques jusquà létranger.

Il ma confié la direction de lassociation quil avait fondée ayant pour but le soutien financier aux recherches scientifiques Inserm (cancer et VIH) via le fundraising et les charity evening. De 3000 adhérents de base, jai développé et nourri cette structure jusquà 25000 membres ; seuls 16% du chiffre annuel étaient réservés au fonctionnement.

Personnellement très impliquée, jai mené plusieurs actions de proximité aux patients, récurrentes, soutenues par lensemble des médecins du site.



* Forte de cette expérience passionnante, dotée dune grande aisance relationnelle au surplus dune excellente faculté rédactionnelle, aujourdhui jœuvre en freelance.