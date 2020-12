Alexandra ZWANG

Docteur en Droit : "Droit d'auteur & Internet : Interactions croisées du droit d'auteur et du droit des NTIC".

Thèse soutenue à Aix-en-Provence le 13 janvier 2014. Mention Très Honorable.



Domaines de compétence :



Identité numérique & Stratégie digitale

Internet / NTIC - Médias

Propriété Intellectuelle

Droit des affaires



Publications :



"De la protection à la valorisation dune richesse méconnue : lidentité numérique"

Contribution à l'ouvrage "La richesse des réseaux numériques",sous la direction de S. AGOSTINELLI, Actes du Colloque Médias011, P.U.A.M., 316 p.

http://www.amazon.fr/La-richesse-r%C3%A9seaux-num%C3%A9riques-colloque/dp/2731408219



" Face à l'addiction, un Droit autrement" et " Quelle régulation de la société du virtuel?"

Contributions à l'ouvrage "Le jeu vidéo et le Droit", sous la direction de l'IREDIC, , P.U.A.M, 2010, 327 p.

http://www.lgdj.fr/colloques-etudes-rapports/231464/jeu-video-droit



"Droits d'auteur 3.0, anticipations juridiques à l'aube du Web 3.0"

Contribution au Colloque "Médias09, entre communautés et mobilité",

http://www.medias09.univ-cezanne.fr/



Contributions à Jurispédia, le droit partagé, dans le cadre du projet "le Droit des Médias en France" http://fr.jurispedia.org

* La protection des droits d'auteur dans le Web 2.0

* Le contentieux du téléchargement illégal

* Le jeu en ligne



Mes compétences :

Médias

NTIC TIC

Propriété intellectuelle

Responsabilité civile

Réparation préjudices corporels

Stratégie digitale