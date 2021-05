Alexandre ALEXANDRE PRAGER (PRAGER)

Je propose des espaces de formations qui sont des lieux ressources pour les managers russophones, anglophones et francophones.

Dans ces ateliers structurants et bienveillants, les participants acquièrent un savoir-faire interculturel et développent une posture managériale.

Cette exploration va leur permettre de transformer leur organisation pour la rendre plus agile et plus innovante.

Ils pourront dès lors affronter les défis de demain dans un contexte multiculturel.



Mes compétences :

International mobility

Gestion des ressources humaines

Ingénierie de formation

Assessment Centers

Conduite du changement

Coaching de cadres

Management interculturel

Mobilité interne