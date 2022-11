Alexandre BERNOU

Actuellement Responsable activité logistique / WMS et anciennement Chef de projet WMS et formateur en WMS, j'ai travaillé sur divers dossiers pour des clients très variés : Distriborg, Casino, Peugeot, Renault, Saeco (machines à café), Sony, Europe Import (importation de produits cadeaux, meubles et décorations), Bellot Minoteries, clients e-commerce ...

Ces expériences m'ont permis d’acquérir de très bonnes connaissances métier de la logistique d’entreposage à travers la mise en oeuvre et implémentation des WMS suivants : Speed (éditeur BK Systèmes), Magistor (éditeur A-SIS), Optilog (progiciel maison chez Géodis BM dédié principalement à la logistique automobile), Reflex (éditeur Hardis).



Mes compétences :

Stockage

Logistique

Supply chain

Système d'information

Entreposage

Maîtrise d'ouvrage

Accompagnement

Formation