Alexandre CASTAREDE

Café ?



Hey moi cest Alexandre, passionné par le monde des sales, en long, en large en travers ainsi que par le vélo.



J'ai de la chance, car, dans ma boite, j'ai l'occasion de tester, d'itérer sur mes process, sur ma stratégie et il y a beaucoup à faire.



Telle une éponge, j'absorbe. Cette semaine les ressources que j'ai décidé d'engloutir sont celles de tous les épisodes de "dans l'arène". Objectif : être à 110% opérationnel chez Keleo d'ici les semaines à venir et 1% meilleur chaque jour.



Pourquoi ça ?



Parce que, dans 3 ans, je veux prouver que mon travail, mes relations et mes habitudes façonneront l'expert dans le domaine où j'évolue.



Déplacer des montagnes, apporter de la valeur, être bienveillant et devenir de plus en plus méticuleux, c'est ce que je désire.



Sinon ça, je compte prochainement mettre en place une base de données avec toutes les ressources et bonnes pratiques que j'ai pu accumuler autour de l'univers sales.