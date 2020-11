Notre offre de formation "Executive Education" (pour professionnels, managers et dirigeants) vise la transformation des pratiques et le management de l’excellence.



Dix huit années au service du développement d’activités pour le compte de TPE, PME & Grandes Entreprises m'ont permis de structurer une démarche faisant appel à des méthodes pragmatiques et des outils éprouvés à destinations des marchés « B to B », « B to C » et « B to B to C ».



C'est avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction et de plaisir que je mets aujourd'hui mon savoir-faire au service des entreprises et apprenants que j’accompagne.



Alexandre Communal

+33(0)6 03 34 36 75 - alexandre.communal@kedgebs.com

_______________________________________________________________



Ambition

> Accélérer votre potentiel et celui de vos collaborateurs.



Expertises

> Créer les conditions de la performance commerciale,

> Manager la transformation en environnement complexe & digital,

> Renforcer les compétences organisationnelles de vos équipes.



Compétences pédagogiques

> Créer des dispositifs de développement des compétences motivants et engageants,

> Faire vivre des "expériences apprenantes",

> Favoriser les communautés, cercles de pairs et réseaux,

> Élaborer vos référentiels de compétences commerciales et managériales,

> Concevoir vos outils d'évaluation, identifier vos ressources clés et accélérer vos "Potentiels",

> Développer votre Académie / votre Université d'entreprise en vue de soutenir votre stratégie, votre Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), et votre marque employeur.



Motivation

> Contribuer à votre réussite !



# conseiller # former # accompagner

# master class # séminaire # formation # classe virtuelle # webinaire # workshop # hackathon...