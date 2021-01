Alexandre DAUBOCK

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi à temps plein en CDD/CDI dans le domaine de la communication, du marketing ou du commerce.

Cela serait pour moi une source rémunératrice qui me permettra de financer une partie de mes futurs projets.

Ma zone de recherche se concentre essentiellement sur Reims et ses alentours ou Lille/Tourcoing et ses alentours. (Étant titulaire du permis de conduire et véhiculé je dispose tout de même d'une marge de manœuvre).



Pour davantage d'informations n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont disponibles sur mon Curriculum vitæ ci-dessous ou directement via la messagerie de Viadeo. Vous pouvez également consulter mon Book présentant quelques projets et réalisations artistiques durant mes deux années de BTS Communication.



▪️ Curriculum vitae : https://drive.google.com/file/d/146KzE6hxDqDKxoFK2Uc7JDIYJ_9y3qDP/view?usp=sharing

▪️ Book : https://drive.google.com/file/d/1fWNOl_BCxoUFaMrH-BelP-Se1ca8gX5B/view?usp=sharing



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Communication

Adobe InDesign

Adobe Creative Suite

Microsoft Office

Veille

Réseaux sociaux