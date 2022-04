Alexandre De Carvalho, 24 ans, diplômé d'un master Euromédias. Après plus d'un an d'expérience au sein de trois titres de presse quotidienne régionale (Le Bien Public, Vosges Matin et l'Est Républicain), je suis à la recherche d'un poste de journaliste dans le domaine de la presse écrite ou auprès d'un site web.

Dans le cadre de mes études en licence effectuées à l'Université de Nancy 2, j'ai appris les différentes techniques de rédaction, suivi des cours de connaissances des médias, connaissance de l'actualité, journalisme reporter d'image, journalisme culturel etc. En Master 1, j'ai consacré mon mémoire de recherche à la déontologie des journalistes dans le traitement des infanticides en sélectionnant deux cas : l'affaire Grégory Villemin et l'affaire Courjault. Au cours de mon Master 2, j'ai pu apprendre des techniques de rédaction, mais également de vidéo et de radio.

A travers mes différents postes, j'ai pu exercer en tant que journaliste rédacteur, mais également secrétaire de rédaction. Je suis ainsi à l'aide avec le logiciel Méthode d'Eidos Media.



Mes compétences :

Cinéma

Communication

Culture

Médias

Musique