Alexandre DE CHARNACÉ

J'ai suivi un cursus double-diplome ingénieur manager avec mon école d'ingénieur, l'ESIGELEC et l'Audencia School of Management à Nantes.Suite à une majeure Ingénieur d'Affaires en école d'ingénieur, j'ai suivi la majeure Marketing for Product.



Ayant déjà commencé mon insertion dans le monde professionnel par de nombreux jobs d'été, stages et l’apprentissage en France comme à l'étranger, j'ai intégré Bouygues Construction Ile de France en tant qu'Ingenieur Commercial



Aujourd'hui je suis Business Developer chez Beijaflore.



Beijaflore est un cabinet de conseil en management et système d'information d'environ 850 collaborateurs, qui oriente et pilote les projets de transformation des grandes entreprises dans le but d’accroître leur performance et leur compétitivité.





Participation au raid humanitaire le 4L Trophy en février 2011 (Responsable de la recherche de sponsors, préparation mécanique, participation à la vie associative et pilote).



Séjour linguistique niveau avancé à D.C.U. en Irlande du 21/06/09 au 18/07/09



