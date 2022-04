Alexandre DE SA FARIA

Issu d'une formation dans le domaine du tourisme, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences. J'ai eu le privilège de pouvoir travailler en agence de voyages, en agence de production et en billetterie.



J'ai eu également l'opportunité de gagner de l'expérience dans le domaine commercial en profitant des opportunités qui m'ont été offertes.



Étant trilingue en Portugais et Espagnol, j'ai également un bon niveau d'anglais et je suis très passionné par les langues étrangères.



Étant de nature calme, je suis polyvalent, dynamique et autonome dans mon travail.



Pratiquant le football depuis mon plus jeune âge, je suis un véritable compétiteur, j'ai pu également développer le sens de la solidarité et de l'esprit d'équipe.



Je souhaite développer et enrichir mes connaissances dans un esprit d'équipe qui est pour moi primordial.



Étant un challenger dévoué, je m'investis énormément dans mon travail et m'efforce au maximum pour atteindre mes objectifs.



Actuellement en poste d'agent de voyages à Créteil, je reste ouvert à toute nouvelle opportunité professionnelle.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.





DE SA FARIA Alexandre



0677964941

alexandre.faria44@live.fr



Mes compétences :

Logiciel Amadeus

Logiciel Dyego (logiciel agence de production voya

Maîtrise du pack office

Accueil clientèle

Prise de rdv

Négociation clientèle

Compétences commerciales tourisme

Élaboration de devis

Élaboration de plan tournée commerciale

Écoute active

Conseiller clientèle

Compétence en service téléphonie

Compétence en service bancaire

Techniques de vente

Directivité commerciale

Connaissance des destinations touristiques

Gestion d'agence