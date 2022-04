Alexandre DEMARS

KPMG est le premier groupe français d’audit, d’expertise comptable et de conseil. Nous accompagnons les sociétés cotées et groupes internationaux, les PME, les groupes familiaux, l'économie sociale et solidaire et les collectivités publiques.



Notre activité consiste à accompagner les dirigeants et les directeurs financiers dans les étapes clés de la vie de leur entreprise afin qu’ils saisissent au quotidien et à long terme les meilleures opportunités. Nous intervenons particulièrement autour du renforcement de leur gouvernance, de leur recherche de performance et de leur stratégie de croissance.



Présent dans 217 implantations en France dont 33 villes de l’Ouest, KPMG accompagne au quotidien plus de 70000 clients.