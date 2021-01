ALEXANDRE DEMOLIS

14, rue du Mezzerais 22100 Lanvallay Saint-Solen 07.67.03.27.29

a.demolis96@laposte.net

Je suis bénéficiaire dune RQTH avec orientation ESAT, mais avec une vraie envie de travailler dans le

milieu ordinaire. Actuellement, je recherche un emploi de magasinier/vendeur ou dagent de

nettoyage automobile, dans le but de minscrire dans une démarche demploi et dapprofondir mon

expérience professionnelle.

1. EXPÉRIENCE

SEPTEMBRE 2017 FEVRIER 2020

STAGIAIRE SUR LE DISPOSITIF DEFI, APAJH 22

Expérimentation sur plusieurs métiers, employé libre-service, nettoyage de voiture,

vendeur, magasinier, agent de fabrication de galettes.

10 JUIN 2020 FIN DE CONTRAT LE 11 DÉCEMBRE 2020

AGENT DE NETTOYAGE DE VÉHICULE, VENUS AUTO SAINT-MALO

Nettoyage intérieur et extérieur des voitures.

2. FORMATION

2012

CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRAL (CFG), ÉTABLISSEMENT

2012/2014

CAP MÉCANIQUE AUTO, LYCÉE SACRÉ-CŒUR

Préparation au CAP mécanique auto

3. COMPÉTENCES

Renseigner passer des commandes, faire des

devis

Préparation et expédition et réception de colis

point relais

Réapprovisionner des rayons et rangement de la

réserve

Etiquetages et inventaire

Petits travaux de mécaniques auto et vélo

4. ACTIVITÉS ET AUTRES

Permis B et véhicule, Permis équipements de travail mobiles automoteurs

Bricolage, Plongée sous-marine (niveau 1), Modélisme