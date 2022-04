A la suite d'un DUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) obtenu en juin 2010 à l'IUT de Nice, ma ville d'origine, j'ai intégré le cycle ingénieur de l'EPSI (École Privée des Sciences Informatiques) à Montpellier en octobre 2010 afin de consacrer mes études uniquement à l'informatique et obtenir le diplôme d'ingénieur.



Au cours de mon stage à Laoviland Experience, j'ai découvert de manière autodidacte la programmation d'applications Android. A la suite de cette expérience, j'ai décidé de continuer dans cette voie afin d'acquérir un maximum de compétences.



Je pratique de la danse (west coast swing) de façon régulière. Je fais partie d'une troupe (Madswingers) depuis janvier 2013 et également à quelques compétitions afin de profiter de la vie extra-professionnelle.



ePortoFolio : http://www.doyoubuzz.com/alexandre-derrien/



Mes compétences :

Applications mobile

Java JEE

Base de données

Java

XML

Android

SQL

MySQL

PHP

HTML

Prestashop

Magento