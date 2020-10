Alexandre DETHOREY

Diplômé en 2018 d’une Licence Professionnelle Management et gestion des organisations (MGO), Développement Commercial des PME / PMI (DCPME) au sein de L’IUT Hubert Curien d’Epinal Université de Lorraine.

Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de développer de réelles capacités d’initiatives et d’organisation. J’ai notamment pu acquérir de solides compétences dans la conquête et le suivi de portefeuilles clients, ainsi que dans l’organisation de stratégies structurées sur le plan commercial, marketing et communication dans le cadre de mon expérience au sein d’une entreprise de vente cosmétique. J’ai également pu mettre en œuvre le développement et le lancement d’un nouveau segment au sein de cette entreprise.

J’ai appris à optimiser mes actions professionnelles et satisfaire aux exigences de clients professionnels et particuliers. Au sein d’une entreprise de prêt à porter j’ai pu en complément acquérir et développer mes compétences managériales en encadrant différents sites. Mais également participer au développement et au lancement de nouveaux sites commerciaux exigeant des compétences d’accompagnement, de formation, de recrutement, de négociation, d’organisation, et de planification.

Les entreprises qui m’ont permis de combiner réussites et objectifs professionnel sont de taille et horizon très divers, ce qui m’a permis la pluridisciplinarité dans mon quotidien. Tout cela m’a conduit après plusieurs années professionnelles, à reprendre mes études pour obtenir une Licence par envie dans l’objectif de monter en compétences et me diriger avec passion vers des postes de manager.



Mes compétences :

Suivre et développer les réseaux de clientèle

Gérer les priorités

Définir et atteindre des objectifs de chiffre

Former au x nouveaux produits

Gérer un secteur géographique (tous réseaux).

Elaborer et mettre en place un plan d’action ann

Gérer les agencements mobiliers créations ou rénov

Suivi de chantier

Gérer l’événementiels des salons pro

Marchandising magasins

Gérer les stocks, des plannings

Recruter et former les collaborateurs

Manager des équipes de 5 à 10 personnes