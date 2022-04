Alexandre DIASCORN

Officier chargé d'étude en radiochimie au sein du Groupe Étude Atomique de l’École des Applications de l’Énergie Atomique (Marine Nationale) de Cherbourg.

Diplomé d'un Master en Sciences Chimiques de l'Environnement Marin et d'une Licence en Chimie.

Expérience dans le travail avec les systèmes d'analyses type HPLC, GC et fluorimètre ainsi que LSC pour les radioéléments.

Expérience de 5 mois en Allemagne sur la rétention du plutonium par les argiles. Manipulation de radioéléments (Np, Pu) en zone contrôlée.

Mise en place d'un protocole d'analyse de la matière organique colorée dans l'eau de mer pour le compte du Service Hydrologique et Océanographique de la Marine Nationale.





Mes compétences :

Fluorescence

HPLC

GC/MS

LSC