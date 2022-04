Expérience internationale en gestion de projet industriel et optimisation des processus. En recherche d'opportunités en finance, management d'opérations. EDHEC Global MBA (Nice, France) candidat diplômé en Juin 2016.



Mes compétences :

DMAIC

Visual Basic

Solidworks

Solid Edge

Six Sigma

Pascal

P&ID

Minitab

Microsoft Project

Microsoft Office

LabVIEW

Java Server Pages

C Programming Language

Autocad

Aluminium