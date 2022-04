Alexandre DONNEGER

Grâce à mes formations et expériences professionnelles je possède aujourd'hui de solides compétences en thermique du Bâtiment, conception réseaux CVC et plomberie.



Mes compétences professionnelles :



- Études et conception d'installations CVC

- Réalisation de plans et schémas de principe CVC sur Autocad en phase exécution-

- Établissement des notes de calculs

- Dimensionnement, sélection et commande de matériel

- Chiffrage et études de prix en appel d'offres et projets CVC

- Réalisation de devis en phase exécution

- Suivi de chantiers jusqu'en phase DOE



J'ai un goût prononcé pour le travail en mode projet pour les possibilités de réalisation et de développement personnel qu'il permet.

Je souhaiterais faire profiter une entreprise dynamique de mes compétences tout en renforçant mon expertise. Ce qui me permettra de devenir un atout précieux pour mon employeur.