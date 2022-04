Alexandre DOUTRELEAU

Une première expérience chez un indépendant en centre ville m’a rapidement rendu autonome puis dix ans à l’année dans un magasin de station en montagne m’ont permis de participer activement à la vie et au développement de l’entreprise. J'ai su m'adapter au rythme des flux saisonniers, fédérer une équipe et ainsi remplir les objectifs. Je voyage ensuite sur les routes scandinaves et suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge en région Bretagne.