Alexandre DUFOUR

Passionné depuis de nombreuses années par le monde de l'image, je souhaite faire du graphisme mon métier. En quête d'une orientation forte en insertion professionnelle, j'ai pour projet d'intégrer l'institut PIXEM en alternance.



C'est la photographie qui m'a amené au design. M'initiant à Adobe Photoshop depuis 2004, je me suis rendu compte que transmettre ma vision du monde, jouer avec les formes et les couleurs était réellement quelque chose de passionnant et d'épanouissant pour moi. C'est donc pour cela que je m'intéresse depuis quelques années maintenant aux créations web et vectorielles.



Autonome, créatif et rigoureux sont les principales qualités qui motivent mon travail.



Mes compétences :

CSS3

Html5

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Flash CS5

Adobe illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5