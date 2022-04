Alexandre DUMEIX

Après sept années dans différents cabinets de Géomètres Experts Foncier après une formation au niveau Bac+2 de Géomètre Topographe, je suis aujourd'hui contrôleur dimensionnel, topographe et technicien en métrologie 3D.



Mes compétences :

Scanner 3d Atos et connaissances GOM

Habilitations M2 MR, H0 B0, HN2 HN3.

Métrologie et nivellement de haute précision (N3).

Laser tracker AT401 et Metrolog XG

AutoCAD , Covadis

Leica géo office

Tachéomètre (Topcom, Sokkia, Pentax)

Connaissances juridiques appliquées au Géomètre Ex

G.P.S (Trimble et Leica),

Station totale robotisé (Trimble, Leica)

Topographie du géomètre expert (Levé topographique