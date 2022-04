Alexandre EBERSOHL

- Soyons prêts à nous défaire de toute idée préconçue.

- Pensons « comment peut-on faire » et non « pourquoi est-ce impossible ».

- Pas de fausses excuses, Commençons par mettre en question les procédures courantes.

- Ne cherchons pas la perfection immédiate. Agissons maintenant même si nous ne pouvons atteindre que la moitié de l’objectif.

- C’est par l’épreuve que s’acquiert la sagesse.

- Demandons-nous 5 fois « pourquoi » et cherchons les causes fondamentales.

- Prenons le conseil de 10 personnes plutôt que le savoir d’une seule.





Mes compétences :

Pack Office, messagerie Lotus Notes/Domino

Logiciel metier CAO,DAO électrique et mécanique

Management

Négociation commerciale

Travail en équipe

Analyse des besoins

Marketing produit

Force de proposition