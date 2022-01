Alexandre ESCARPIT

Bonjour !

Je partage aujourd'hui mes expériences personnelles et enseignements médicaux, énergétiques et spirituels que jai eu la chance de recevoir à travers le monde.



C'est pourquoi ce qui m'anime depuis plus de 5 ans est de vous permettre d'accéder à tout ce dont j'ai pu bénéficier moi-même comme soins, guidances et profond bien-être par des conférences, ateliers, formations et consultations de visu mais aussi à distance par téléphone ou visio.



Chaque consultation comprend une première partie d'échanges verbaux, pour bien appréhender votre situation et vous apporter un autre regard et une autre compréhension de celle-ci.

Puis une seconde partie de soins énergétiques intuitifs.



Enfants et adultes, je vous apporte mon aide pour vos maux physiques :

Mal de dos, mal de tête, fatigue ponctuelle et chronique, tendinites, entorses, tensions musculaires, tensions articulaires, tensions tendineuses, maladies de la peau, zona, brûlures, organes en sous-activité ou sur-activité, soutien et renfort énergétique pendant et après une maladie grave, etc...



Et pour vos maux psychiques :

Problèmes de sommeil, dépression (séparation, deuil...), anxiété, burn-out, crise existentielle, reconversion, développement personnel, troubles et abus sexuels, accueil et suivi psychologiques pendant et après une maladie grave...



Vos besoins spécifiques :

Libération du péricarde (méthode de Montserrat Gascon).

Soin sur les blessures émotionnelles et psychiques faites par le sexe opposé (méthode de la tribu Seneca).

Massage Tantrique Chinois (méthode Taoïste) pour la libération des traumatismes sexuels (uniquement après une première consultation au moins, afin de vérifier ensemble l'adéquation de cette pratique).

Chant d'âme personnalisé d'accompagnement.

Troubles autistiques.

Guidance par tirages des cartes.

Initiation individuelle aux voyages chamaniques.

Nettoyage/purification/harmonisation énergétiques des êtres et des lieux personnels/professionnels.

Soins chamaniques spécifiques.