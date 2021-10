Alexandre EZAOUI

Actuellement Conseiller Financier au sein de la Caisse d'Epargne IDF,.



Je gère un portefeuille de 800 clients, composé d'une large segmentation.



Les placements et produits proposés sont les suivants :

Obligations, Actions, FCP et Emprunt, Produits d'Epargne et Assurances Vie, Comptes courant, Forfaits de services, Assurances personnelles et familiales, produits et placements de prevoyance.



Maitrise de la fiscalité et du sens commercial.



Mes compétences :

Marketing

Management

Finance

Assurance

Banque