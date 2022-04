Alexandre FABRETTI

7 ans d'expérience en ingénierie web : front-end et back-end sur des frameworks MVC comme Magento, Laravel.

Capable de produire des axes créatifs en phase d'avant-vente et des prototypes, je peux gérer des projets en aidant mes clients à définir leurs cahiers des charges, en les structurant et les préparant pour la phase de développement à laquelle je participe dans les langages html, js, css, php.

Cette expérience dans les phases de négociations, sur le développement pur et sur la direction artistique de projets, me permettent aujourd'hui de me spécialiser depuis quelques mois sur des missions complexes de type UX avec une vision globale sur la stratégie et l'atteinte des objectifs commerciaux. Présent sur le wireframing avec méthodologie lean UX, la structure, l'animation de workshops, présentation de prototypes animés via PSD/invision en respectant les guidelines material et iOs et prise en compte des design patterns des développeurs.



Mes compétences :

JavaScript

Piano

Graphisme

Adobe Photoshop

Web

Magento

JQuery

Créativité

HTML

CSS

GIMP

E-commerce

SEO