Alexandre FARIA

Ingénieur a décathlon, ma mission est composé de deux axes forts :



Le premier axe concerne mon métier de Responsable produit, je garantis le bon fonctionnement de mes applications.

J'assure ainsi le support, mais aussi leurs évolutions en continue.



Je suis un relais technique-fonctionnel, je participe à l'écriture des cahiers de charges lors de la définition du besoin avec la MOA. Je réalise ensuite le chiffrage, puis la passation au près des développeurs.



De formation technique, je gère la conception et les développements, et je maîtrise également l'ensemble de l'architecture :

+ Les bases de données, schéma, tables, avec leurs liens fonctionnels.

+ Les serveurs http & applications.

+ Les mises en productions, et rafraîchissement des environnements d'intégration & préproduction.





Le deuxième axe est orienté développement, je suis coach au près du pole de développement, écrit et vérifie que nos standards qualité soient respectés. Je valide techniquement les prestataires, et anime l'équipe pour que l'ont s'améliorent quotidiennement.





Mon principal atout est mon autonomie, altruisme et travail d'équipe!



Mes compétences :

Qualité

Maintenance

International

management