Alexandre FAVRE D'ECHALLENS

Conquête et développement grands comptes et gestion comptes clés

Dynamique, à l’écoute, fiable et rigoureux





DOMAINE DE COMPÉTENCE

- Geston d'equipe, motivation individuelle et collective

- Gestion et développement d’un portefeuille grands comptes et comptes clés

(privés et collectivités publiques)

- Création de partenariats B to B dans une démarche orientée solution client

- Organisation d’événements professionnels

- Réponse à des appels d’offres dans le cadre des marchés publics

- Maîtrise de l’anglais (expérience avec clientèle B to B et B to C anglaise,

néerlandaise, russe, scandinave)



Mes compétences :

Mac OS

CIEL Gestion commerciale

Apple iOS

Sage

Microsoft Office

Maîtrise totale de l'anglais à écrit et à l'oral

Feasibility Studies

Enterprise Resource Planning

Team Management

Ciel

Mac OS X

QlikView

Sage Accounting Software

iOS