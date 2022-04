Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo. Je suis Alexandre Feynaud et j'étudie le digital à Sup de Pub Bordeaux. Je me destine au métier de consultant indépendant dans les domaines du digital, de la stratégie et de l'entrepreneuriat.



Je développe mon carnet d'adresses par le biais de rencontres, d'échanges et de conseils prodigués à droite à gauche. Généreux, j'aime aller à la rencontre des gens et discuter de leurs perspectives d'évolution, du comment développer leur business.



Mon profil d'autodidacte multipotentiel effraie les recruteurs traditionnels français. La diversité de mon parcours leur fait peur. Ils ont l'impression que je suis incontrôlable, que ne vais pas rentrer dans le moule, trop me disperser voire m'ennuyer. Au contraire, si je m'adresse à vous, recruteurs, décideurs, chargés de mission, c'est que vous et votre entreprise m'intéressez.



J'ai appris au fil des années — passées auprès d'entrepreneurs et dans diverses organisations (start-up, PME, grand groupe) — à respecter les codes, la hiérarchie, les délais et à faire face aux enjeux et difficultés. L'adaptabilité, l'organisation et l'écoute sont des composantes essentielles à la bonne mise en œuvre d'un projet. Voyez cependant en la diversité de mes compétences et connaissances une chance d'aller au delà des conventions et d'innover.



Comme dit le dicton : "touche à tout, bon à rien". Je ne crois pas en cet adage pour la simple et bonne raison que mon expertise sur des domaines pointus tels que le SEO est reconnue au quotidien. Il est contradictoire de rechercher des talents — le fameux mouton à cinq pattes — et de prendre ses jambes à son cou lorsqu'une telle occasion se présente.



Je suis aussi reconnu pour mes qualités de pédagogue. J'aime les gens et ma conscience professionnelle m'interdit toute manipulation, trucage et autre action susceptible de nuire à autrui.



Pour conclure, je serai ravi de discuter avec vous par mail, tchat ou autour d'un verre.



À bientôt !



Mes compétences :

Rédaction web

Référencement naturel

Maquettiste pao

HTML

CSS

QuarkXPress

Adobe InDesign

Adobe illustrator

Joomla

Wordpress

Adobe photoshop

Google Analytics

Google Adwords

FileZilla

SEO

Google Trends

Adobe Premiere

Intégration

Communication

Stratégie

Web design