Alexandre FONTUGNE

Rentré à Système U en tant que saisonnier, j'ai pu gravir les échelons au fur et à mesure des années pour devenir aujourd'hui responsable transport, expédition, et emballages en charge de la livraison quotidienne de plus de 140 points de vente en surgelé, produits frais, fruits et légumes et poissons, de Menton à font-Romeu en passant par Gap, Mende, la Corse et l'export (Réunion, Maurice,...), j'ai pu au travers des différentes fonctions occupées, acquérir un savoir faire et développer mes compétences en logistique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Management

Logistique

Organisé

Sens du relationnel

Rigoureux

TMS

Axiodis