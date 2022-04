Alexandre GABARRE

Fort de mes qualités relationnelles, ma curiosité et ma flexibilité j'ai pu rapidement faire preuve de polyvalence et démontrer mes compétences en gestion au sein du Groupe Klésia où je fus chargé de la gestion des droits à la portabilité des adhérents mais aussi de la partie adhésions individuelles du service. Mon aisance téléphonique et mon implication au travail sont aussi des atouts pour répondre efficacement aux attentes des assurées.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autoclave

préparation de milieux, solutions, échantillons

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

GC-MS

Autoclaves

Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis