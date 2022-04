Alexandre GARON

Au cours de mes différentes expériences j’ai été amené à développer mon goût pour la négociation, le développement et la stratégie commerciale.



De par ma formation initiale et étant très intéressé par l'industrie de transformation du bois, je recherche actuellement un emploi de commercial en B to B sur le secteur sud-ouest de la France.



J'ai une expérience de plus de 6 ans dans la gestion, le développement d'un portefeuille client, la prospection de nouveaux marchés et la prescription de produits auprès des architectes, sur la région Sud-ouest de la France.





Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Industrie

Gestion de projet