Alexandre GAUTIER

Ma formation généraliste orientée production/méthodes me permet de m'adapter à différentes situations. J'ai de plus un réel attrait pour toutes les techniques de fabrication et une envie de travailler au plus proche de l’opérationnel. Je suis attiré par la gestion de production, l’amélioration continue et les méthodes.



Sérieux, responsable, doté d’une forte envie d'apprendre et de comprendre le fonctionnement de ce qui m’entoure, j’aime le travail en équipe. De plus, mon sens relationnel, mon implication et mon enthousiasme sont autant d’atouts que je souhaite mettre à votre disposition.





Mes compétences :

Solidworks

Matlab

Microsoft Project

Microsoft Office

Draftsight

C++

C Programming Language

Gestion de projet

Amélioration continue

Lean

VSM

Pilotage de la performance