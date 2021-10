Auto-entrepreneur depuis janvier 2012, j'ai constitué une solide équipe de travailleurs indépendants, compétents dans chacun des domaines qui touchent à la création de site Internet.



Grâce à cela :

> nous réalisations les maquettes graphiques des sites Internet de nos clients

> nous concevons et développons les sites Web, à partir de CMS avec espace administration pour le client (comme Wordpress) ou à partir de frameworks pour les demandes de site spécifiques

> nous concevons les versions smartphone et tablette tactile des sites Internet existants ou que nous avons développé pour nos clients

> nous référençons votre site Internet sur Google et les autres moteurs de recherche, soit de façon naturelle par le référencement naturel, soit de façon sponsorisée par l'intermédiaire de la régie publicitaire Google Adwords

> nous pouvons aussi prendre en charge la rédaction de vos pages internes ou l'alimentation de blogs destinés à une communication régulière avec votre communauté ou destinés à votre référencement naturel

> nous gérons bien sûr hébergement sur serveur dédié et gestion de nom de domaine si besoin

> nous créons l'image de nos clients lorsque c'est nécessaire (de nombreuses propositions de logos conçus sur mesure pour votre entreprise, plaquettes, cartes de visites, print, ...)



L'équipe se constitue de :

- webdesigners et graphistes

- développeurs HTML 5, CSS 3, PHP, SQL, Javascript, jQuery, Ajax et Actionscript

- référenceurs experts en référencement naturel

- référenceurs agréés Adwords dans le cas de campagnes publicitaires Google Adwords

- rédacteurs



Pour plus de détails, je vous laisse visiter mes sites Internet sur lequel vous trouverez tous les prix et les tarifs des différents prestations que j'ai indiquées ci-dessus :

> http://www.alexandre-giannelli.com



Et pour réaliser une demande de devis, vous pouvez passer par le site suivant :

> http://www.devis-site-internet.pro



Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour toute question ou toute suggestion : contact@alexandre-giannelli.com



À bientôt !



Mes compétences :

Référencement naturel

Webdesign

Création site internet