Alexandre GIRAUD

Bonjour,



J'ai effectué une école de commerce au sein du groupe ESC Troyes jusque juin 2016. Je suis désormais à la recherche d'un emploi en marketing, communication, chargé de promotion etc. Les secteurs qui m'intéressent le plus sont le tourisme, l'édition, la culture et les médias, mais je peux me laisser séduire par une mission dans un autre domaine.

En parallèle de cette recherche, j'effectue diverses missions d'intérim et vais faire les vendanges fin septembre.



Mes compétences :

WordPress

Prezi

Marketing stratégique

Réseaux sociaux

Digasystem

Rédaction

Microsoft Office