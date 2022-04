Alexandre GOOLAB

Ma double compétence, Communication et Commercial, me permet d'identifier les enjeux et problématiques clefs d'un marché qu'il soit BtoB ou BtoC.

Mes expériences confirmées chez Swarovski International et Nutrimetics France (groupe Tupperware), alliées à un master en Communication à l'EFAP Paris, démontrent la véritable passion que je voue à mon métier.

L'anticipation, la réactivité, la créativité, le dynamisme et le coaching sont des éléments clés à ma personnalité que j'arrive à mettre en avant dans mon travail au quotidien.



Manager National des Ventes chez Nutrimetics (Tupperware Brands)



Définition de la stratégie commerciale

• Dirige la stratégie commerciale

• Analyse les remontées d'informations du terrain issues de la force commerciale

• Défini les objectifs de développement du chiffre d'affaires, de recrutement, de nominations de nouveaux Managers, ainsi que le maintien de l’effectif et de l’activité commerciale.

• Mise en œuvre du « Plan n+1 » à présenter au Groupe

• Gestion et suivi des budgets

Pilotage et mise en œuvre de la politique commerciale

• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement des équipes sur le terrain, conseils réguliers sur l'approche commerciale, conseils de management, intégration des nouvelles recrues …

• Anime des formations commerciales

• Réunion hebdomadaire et mensuelle avec les équipes terrain à travers toute la France & les Equipes sédentaires

Suivi des résultats

• Suivi des résultats commerciaux individuels et collectifs, et valide l'atteinte des objectifs

• Analyses des KPI’s, concours, challenges, incentives...

• Gestion de la flotte automobile des commerciaux

Promotion et Communication

• Conseil et aide à l'organisation d'événements visant à promouvoir l'offre de l'entreprise : salons, présentation presse …

• Propose des pistes d'actions et des plans de communication

Management

• Manage les équipes terrain : 2 Responsables Commerciaux, 1 Assistante, 18 Directeurs de Région

• Membre du Comité de Direction et participe aux décisions stratégiques de l’entreprise



Mes compétences :

Relations Presse

Networking

Communication

Commercial

Management