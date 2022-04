Alexandre GOSSIOME

Organise et met en œuvre des stages de survie en forêts, montagnes,





Ces stages de survie s’adressent à tout le monde, jeune comme moins jeune, amoureux de la nature ou tout simplement curieux de redécouvrir les choses simples de la vie.



Le déroulement de chaque stage de survie se fait en harmonie avec la nature et dans le respect du rythme de chacun.



- Moniteurs/instructeur de survie.

Nous organisons aussi des stages spécifiques team building , pour lesquels nous créons la pédagogie en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise .



Team building réservez votre week-end :

-Apprenez à survivre dans la nature en un week-end.

-Éprouvez vos équipes.

-Décelez chez vos employés qui à l'âme d'un chef/d'un meneur du groupe

-Trouvez vos leaders au sein même de votre entreprise.

ou

-Crée une cohésion d'équipe partager avec vos employés.

-Soyez toujours plus proche de vos équipes dans l’adversité.

-Montrez vos capacités en tant que patrons formez vos équipes aux techniques survie soyez innovant...





Nous sommes là pour répondre à vos attentes et nous adapterons nos stages à vos secteurs d'activités ainsi qu'a vos besoins d'entreprise.



Afin de mieux cibler vos attentes, je vous invite à nous contacter au :



Mr Gossiome Alexandre:

Téléphone: 06 08 76 89 51



La survie n’est pas un combat face à la nature, mais un mode de vie approprié au milieu et aux conditions.



Www.Art-des-bois.fr



Mes compétences :

Moniteur / instructeur de survie

Moniteur survie

Insctructeur survie

Secouriste

Team building

Formateur

Animateur pour enfants

Formation professionnelle

Techniques de survie