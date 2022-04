Alexandre GRELA

Passioné de voyages, de design, d'internet et de psychologie ma voie était toute tracée pour rejoindre le monde de la communication digitale. Volontaire, travailleur, perspicace et dynamique je suis la personne parfaite pour développer des projets de A à Z. Mes expériences précédentes m'ont permis d'avoir une large vision du monde qui nous entoure me permettant ainsi d'en extraire le meilleur tant du point de vue technique que créatif.



Mes compétences :

Publicité

Adaptabilité

Motivation

Dynamisme

Communication Interculturelle

Marketing Ethnique

SEO off-page

Content

Curiosité

SEO

PPC

Stratégie digitale

Web analytics

Gestion financière

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Médias sociaux

Stratégie

Webmarketing