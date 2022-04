Alexandre GUENDOUZ

Bonjour,



Je viens de finir mon cursus étudiant en Master 1 en Ecole de Commerce et je suis à la recherche d’un métier



Avant d’intégrer cette école, j’ai effectué un DUT Techniques de Commercialisation à Limoges ainsi qu’une licence en alternance dans la Grande Distribution Alimentaire (DISTECH Lyon). Mes cours étaient orientés vers le marketing, la vente et le management.



J’apprécie le travail en équipe, je suis dynamique, rigoureux, curieux et ambitieux. Je suis également quelqu’un de perfectionniste et organisé dans les tâches demandées. Mes expériences en tant que Chef de Secteur dans un Supermarché (Simply Market) ainsi que Conseillé Mutualiste à La Mutuelle Des Etudiants (LMDE) m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences.



Lors de mon cursus scolaire, j’ai pris part à de nombreux événements, comme le Salon de la Moto ou même le Challenge Des Grandes Ecoles, en tant que bénévole.



Enfin, j’ai effectué un séjour de 9 mois en Amérique du Sud en 2011 en autonomie totale afin d’apprendre l’espagnol et de m’imprégner de la culture Latine.



Mes compétences :

WordPress

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop