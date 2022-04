Alexandre GUEROT

Je suis étudiant à l'Université de Strasbourg et je me dirige vers un Master de Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'alternance afin de pouvoir mettre en pratique ce que j'apprendrais lors du Master. Cette alternance se fera au rythme de 3 jours de cours au sein de la faculté de Psychologie de Strasbourg et 2 jours en entreprises (jeudi et vendredi)



Ma capacité d'analyse et mon dynamise ont pu être mis à l'épreuve lors de mes diverses expériences professionnelles. Ayant travaillé en tant qu'équipier polyvalent à SUSHISHOP Strasbourg durant mes études, j'ai développé une autonomie et une rigueur qui m'ont permis de valider ma Licence.



Mes compétences :

Relations sociales

Rigueur

Autonomie professionnelle

Persévérance

Force de proposition

Anticipation

Analyser écouter réfléchir agir