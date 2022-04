Alexandre GUILLERMOND

MANAGEMENT DE PROGRAMME

Interlocuteur client:

-Point focal du projet pour tous les aspects du programme.

-Cotation commerciale et réponse à appel d’offre client ; négociations commerciales.

-Décision des aspects stratégiques du programme, afin de maintenir les objectifs, coûts, délais et la qualité.



Pilotage de projet:

-Direction, coordination et fédération d’une équipe multi compétences

-Suivi financier et administratif du projet (suivi du budget, plan de paiement, plan prévisionnel ...).



DEVELOPPEMENT DE PRODUITS ET PRODUCTION

-Organisation et suivi de la mise en place de nouveaux produits ou de changements de définition.

-Support technique pour la production. Expertise technique dans le domaine du composite.

-Industrialisation et optimisation de production.



MANAGEMENT DES OPERATIONS INDUSTRIELLES

-Suivi de la construction et aménagement d’usine de production

-Coordination de l’installation des moyens de production, mise en route.

-Administration du site et formation de l’équipe dirigeante.



Mes compétences :

Management de projet

Coordination d'équipes

Relation client

planning