Alexandre GUYAU

Après avoir effectué un stage de fin d'études au sein du cabinet Solantis en tant que chargé de recrutement j'ai été détaché en RPO chez Critéo afin de pourvoir leurs besoins en recrutement au sein de la DSI interne.



Je suis aujourd'hui consultant au sein du cabinet Skillink où j'occupe des fonctions commerciales et de recrutement autour des métiers de l'informatique, de la R&D et du marketing digital pour le Web et les structures innovantes.



Mes compétences :

Recrutement

Sourcing