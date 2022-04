Alexandre HAMPE

Actualys est une agence interactive réunissant des compétences techniques et des experts du Marketing et de la communication.



Notre agence est aussi bien composée de spécialistes du monde Open Source, des technologies Web que d'experts webmarketing, de directeurs artistiques, de rédacteur et bien sur de chef de projets expérimentés.



Nous intervenons aussi bien sur des projets à forte composante informatique que sur des problèmatiques de génération d'audience, de mises en place de site e-commerce, de refonte de communication numérique ou encore de marketing viral.



Les activités de l'agence sont en forte croissance et nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux talents souhaitant s'épanouir et évoluer. N'hésitez pas à me faire parvenir votre CV par l'intermédiaire de Viadeo ou par mail à ahampe@actualys.com



Mes compétences :

Cinéma

Entrepreneur

Entrepreneur social

Internet

Marketing

Médias

Network

Social network

Web